Возрожденный "Сокол" завоевал победу в матче-открытии нового сезона УХЛ

В рамках первого поединка сошлись дебютант соревнований “Мариуполь” и возрожденный МХК “Сокол”.

С первых секунд матча команды вступили в активную борьбу, проводя много атак на ворота противников — такие действия обусловлены тем, что оба клуба соскучились по официальным матчам и как можно скорее хотели отличиться в воротах противника.

Первыми свой шанс смогли реализовать киевляне — Богдан Середницкий прошил Тимура Мамедова и записал в свой актив первую шайбу сезона 2020/21. После заброшенной шайбы МХК “Сокол” еще больше активизировался и забросил снова — на этот раз отличился Сергей Пойманов. Таким образом, на перерыв команды ушли с преимуществом клуба из Киева 2:0.

Второй период прошел в достаточном количестве атак и опасных выпадов от обоих клубов — хоккеисты имели достаточно много шансов увеличивать цифры на табло, но хорошо выглядели голкиперы. “Мариуполь” бежал вперед, чтобы сыграть пропущенные шайбы, а “Сокол” удерживал счет и не позволял противнику атаковать свои ворота. Именно поэтому второй период матча прошел без заброшенных голов, а на перерыв команды снова ушли с преимуществом киевлян.

Отыгрываться хозяева матча начали только в третьей двадцатиминутке, когда Даниил Костарев реализовал свой отличный сольный проход и стал автором первой шайбы в истории “Мариуполя”.

Однако, забросить еще раз и сравнить цифры на табло у “Мариуполя” так и не получилось. Во второй половине третьего периода стоит отметить игру юного голкипера “Сокола” Никиты Пеленского, который не позволил своим оппонентам отличиться в его воротах и перевести игру в овертайм.

Таким образом, первый поединок сезона 2020/21 завершился победой возрожденного киевского “Сокола” со счетом 2:1.

Вашему вниманию составы команд:

“Мариуполь”: Мамедов (Качула). Петрухно (А) — Сирченко, Мельников — Гуров, Костарев — Воронин, Филимонов; Агеев (А) — Мазур — Чердак (К), Луговой — Коваленко — Мостовой, Кобяков — Ромащенко — Бондаренко, Ухин — Дворник — Олийнык.

МХК “Сокол”: Пеленский (Кубрицкий). Олендаренко — Голубич, Сысак — Платонов, Фирсов — Павлов; Морозов (К) — Симчук — Нименко (А), Рубан — Кузьменко — Михнов (А), Середницкий — Панченко — Павленко, Гончаренко, Пойманов.

Стоит отметить, чемпионат продолжится двумя поединками 25 октября.