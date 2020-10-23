Відроджений “Сокіл” завоював перемогу у матчі-відкритті нового сезону УХЛ

ukru
18:42 • 18680 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 41712 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 67101 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 106640 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 113849 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 114638 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 147876 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124637 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124397 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123715 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 81594 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 93861 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 104966 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 103719 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 87573 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 63840 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 87573 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 70174 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 147876 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 114800 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 46433 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 54864 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 106804 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125191 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124653 перегляди
Актуальне
Відроджений “Сокіл” завоював перемогу у матчі-відкритті нового сезону УХЛ

Відроджений “Сокіл” завоював перемогу у матчі-відкритті нового сезону УХЛ

Київ • УНН

 • 11199 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На новій арені в Маріуполі відбувся стартовий поєдинок ХХІХ Чемпіонату України з хокею сезону 2020-2021 років, передає УНН з посиланням на Федерацію хокею України.

В рамках першого поєдинку зійшлися дебютант змагань “Маріуполь” та відроджений МХК “Сокіл”.

З перших секунд матчу команди вступили в активну боротьбу, проводячи багато атак на ворота супротивників — такі дії зумовлені тим, що обидва клуби скучили за офіційними матчами і якомога швидше хотіли відзначитися у воротах супротивника.

Першими свій шанс змогли реалізувати кияни — Богдан Середницький прошив Тимура Мамедова і записав до свого активу першу шайбу сезону 2020/21. Після закинутої шайби МХК “Сокіл” ще більше активізувався і закинув знову — на цей раз відзначився Сергій Пойманов. Таким чином, на перерву команди пішли за переваги клубу з Києва 2:0.

Другий період пройшов в достатній кількості атак і небезпечних випадів від обох клубів — хокеїсти мали досить багато шансів збільшувати цифри на табло, але гарно виглядали голкіпери. “Маріуполь” біг вперед, щоб відіграти пропущені шайби, а “Сокіл” утримував рахунок і не дозволяв противнику атакувати свої ворота. Саме тому другий період матчу пройшов без закинутих голів, а на перерву команди знову пішли з перевагою киян.

Відіграватися господарі матчу почали тільки в третій двадцятихвилинці, коли Данило Костарєв реалізував свій відмінний сольний прохід і став автором першої шайби в історії “Маріуполя”.

Однак, закинути ще раз і зрівняти цифри на табло у “Маріуполя”" так і не вийшло. У другій половині третього періоду варто відзначити гру юного голкіпера “Сокола” Микити Пеленського, який не дозволив своїм опонентам відзначитися в його воротах і перевести гру в овертайм.

Таким чином, перший поєдинок сезону 2020/21 завершився перемогою відродженого київського “Сокола” із рахунком 2:1.
До вашої уваги склади команд:

“Маріуполь”: Мамедов (Качула). Петрухно (А) — Сірченко, Мельников — Гуров, Костарєв — Воронін, Філімонов; Агєєв (А) — Мазур — Чердак (К), Луговий — Коваленко — Мостовий, Кобяков — Ромащенко — Бондаренко, Ухін — Дворник — Олійник.
МХК “Сокіл”: Пеленський (Кубрицький). Олендаренко — Голубич, Сисак — Платонов, Фірсов — Павлов; Морозов (К) — Сімчук — Німенко (А), Рубан — Кузьменко — Міхнов (А), Середницький — Панченко — Павленко, Гончаренко, Пойманов.

Варто зазначити, чемпіонат продовжиться двома поєдинками 25 жовтня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92