Відроджений “Сокіл” завоював перемогу у матчі-відкритті нового сезону УХЛ

В рамках першого поєдинку зійшлися дебютант змагань “Маріуполь” та відроджений МХК “Сокіл”.

З перших секунд матчу команди вступили в активну боротьбу, проводячи багато атак на ворота супротивників — такі дії зумовлені тим, що обидва клуби скучили за офіційними матчами і якомога швидше хотіли відзначитися у воротах супротивника.

Першими свій шанс змогли реалізувати кияни — Богдан Середницький прошив Тимура Мамедова і записав до свого активу першу шайбу сезону 2020/21. Після закинутої шайби МХК “Сокіл” ще більше активізувався і закинув знову — на цей раз відзначився Сергій Пойманов. Таким чином, на перерву команди пішли за переваги клубу з Києва 2:0.

Другий період пройшов в достатній кількості атак і небезпечних випадів від обох клубів — хокеїсти мали досить багато шансів збільшувати цифри на табло, але гарно виглядали голкіпери. “Маріуполь” біг вперед, щоб відіграти пропущені шайби, а “Сокіл” утримував рахунок і не дозволяв противнику атакувати свої ворота. Саме тому другий період матчу пройшов без закинутих голів, а на перерву команди знову пішли з перевагою киян.

Відіграватися господарі матчу почали тільки в третій двадцятихвилинці, коли Данило Костарєв реалізував свій відмінний сольний прохід і став автором першої шайби в історії “Маріуполя”.

Однак, закинути ще раз і зрівняти цифри на табло у “Маріуполя”" так і не вийшло. У другій половині третього періоду варто відзначити гру юного голкіпера “Сокола” Микити Пеленського, який не дозволив своїм опонентам відзначитися в його воротах і перевести гру в овертайм.

Таким чином, перший поєдинок сезону 2020/21 завершився перемогою відродженого київського “Сокола” із рахунком 2:1.

До вашої уваги склади команд:

“Маріуполь”: Мамедов (Качула). Петрухно (А) — Сірченко, Мельников — Гуров, Костарєв — Воронін, Філімонов; Агєєв (А) — Мазур — Чердак (К), Луговий — Коваленко — Мостовий, Кобяков — Ромащенко — Бондаренко, Ухін — Дворник — Олійник.

МХК “Сокіл”: Пеленський (Кубрицький). Олендаренко — Голубич, Сисак — Платонов, Фірсов — Павлов; Морозов (К) — Сімчук — Німенко (А), Рубан — Кузьменко — Міхнов (А), Середницький — Панченко — Павленко, Гончаренко, Пойманов.

Варто зазначити, чемпіонат продовжиться двома поєдинками 25 жовтня.