Отправление поезда Мариуполь - Киев перенесли из-за футбольного матча
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. На обращение футбольного клуба "Мариуполь" Укрзализныця скорректировала график движения поезда № 84/83 Мариуполь - Киев. Так, 1 апреля 2018 года в день футбольного матча между "Мариуполем" и "Динамо" его отправления перенесено на час позже. Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в Twitter, передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", из Мариуполя этот поезд отправится в 19:47 (вместо 18:47) и прибудет в Киев в 14:23 (вместо 13:05). Поезд проследует с сохранением всех промежуточных остановок: Камыш-Заря, Федоровка, Днепр, Пятихатки, Мироновка. В дальнейшем поезд будет курсировать по действующему графику.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина минимально победила Японию во втором мартовском спарринге
Как сообщал официальный сайт ФК "Динамо Киев", дирекция УПЛ изменила время начала матча 25-го тура чемпионата УПЛ, в котором сыграют "Динамо" с "Мариуполем". Изначально планировалось, что матч начнется в 14:00, однако время начала было перенесено на 17:00.
В "Укрзализныце" призвали пассажиров с пониманием отнестись к корректировке графика движения поезда № 84/83 Мариуполь - Киев.