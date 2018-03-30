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Отправление поезда Мариуполь - Киев перенесли из-за футбольного матча

Отправление поезда Мариуполь - Киев перенесли из-за футбольного матча

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. На обращение футбольного клуба "Мариуполь" Укрзализныця скорректировала график движения поезда № 84/83 Мариуполь - Киев. Так, 1 апреля 2018 года в день футбольного матча между "Мариуполем" и "Динамо" его отправления перенесено на час позже. Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в Twitter, передает УНН.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", из Мариуполя этот поезд отправится в 19:47 (вместо 18:47) и прибудет в Киев в 14:23 (вместо 13:05). Поезд проследует с сохранением всех промежуточных остановок: Камыш-Заря, Федоровка, Днепр, Пятихатки, Мироновка. В дальнейшем поезд будет курсировать по действующему графику.

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Как сообщал официальный сайт ФК "Динамо Киев", дирекция УПЛ изменила время начала матча 25-го тура чемпионата УПЛ, в котором сыграют "Динамо" с "Мариуполем". Изначально планировалось, что матч начнется в 14:00, однако время начала было перенесено на 17:00.

В "Укрзализныце" призвали пассажиров с пониманием отнестись к корректировке графика движения поезда № 84/83 Мариуполь - Киев.

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