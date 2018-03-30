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Відправлення поїзда Маріуполь – Київ перенесли через футбольний матч

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КИЇВ. 30 березня. УНН. На звернення футбольного клубу “Маріуполь” Укрзалізниця скорегувала графік руху поїзда № 84/83 Маріуполь — Київ. Так, 1 квітня 2018 року в день футбольного матчу між “Маріуполем” і “Динамо” його відправлення перенесено на годину пізніше. Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов у Twitter, передає УНН.

Як повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”, з Маріуполя цей поїзд вирушить о 19:47 (замість 18:47) та прибуде до Києва о 14:23 (замість 13:05). Поїзд прослідує із збереженням усіх проміжних зупинок: Комиш-Зоря, Федорівка, Дніпро, П’ятихатки, Миронівка. Надалі поїзд курсуватиме діючим графіком.

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Як повідомляв офіційний сайт ФК “Динамо Київ”, дирекція УПЛ змінила час початку матчу 25-го туру чемпіонату УПЛ, у якому зіграють “Динамо” з “Маріуполем”. Спочатку планувалося, що матч розпочнеться о 14:00, однак час початку було перенесено на 17:00.

В “Укрзалізниці” закликали пасажирів із розумінням поставитися до корегування графіка руху поїзда № 84/83 Маріуполь — Київ.

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