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13:44 • 34157 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 57201 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 53627 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 32182 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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«Ответим» за ночные обстрелы – Арестович

«Ответим» за ночные обстрелы – Арестович

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Украина ответит российским оккупантам за ночные обстрелы гражданской инфраструктуры. Об этом написал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в своем Facebook, пишет УНН.

Цитата

«Кремлевские дурики думают, что мы поломаемся. А мы ответим. Только не по мирным, как вы. По командным пунктам», - написал советник главы ОП, комментируя ракетные удары по Киеву.

Напомним

Сегодня около 06:30 утра в столице прогремели взрывы. В результате ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева погиб по меньшей мере один человек.

Также одна из российских ракет попала в частный детский сад на улице Половецкой.

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