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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 36931 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 83389 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 123008 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 174486 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 171644 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 171015 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 148200 перегляди

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«Відповімо» за нічні обстріли – Арестович

«Відповімо» за нічні обстріли – Арестович

Київ • УНН

 • 360844 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Україна відповість російським окупантам за нічний обстріл цивільної інфраструктури. Про це написав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у своєму Facebook, пише УНН.

Цитата

«Кремлівські дурні думають, що ми зламаємося. А ми відповімо. Тільки не по мирним, як ви. По командним пунктам», - написав радник голови ОП, коментуючи ракетні удари по Києву.

Нагадаємо

Сьогодні близько 06:30 у столиці прогриміли вибухи. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Шевченківському районі Києва загинула щонайменше одна людина.

Також одна з російських ракет потрапила у приватний дитячий садок на вулиці Половецькій.

Українські Національні Новини

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