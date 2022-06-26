«Відповімо» за нічні обстріли – Арестович

Цитата

«Кремлівські дурні думають, що ми зламаємося. А ми відповімо. Тільки не по мирним, як ви. По командним пунктам», - написав радник голови ОП, коментуючи ракетні удари по Києву.

Нагадаємо

Сьогодні близько 06:30 у столиці прогриміли вибухи. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Шевченківському районі Києва загинула щонайменше одна людина.

Також одна з російських ракет потрапила у приватний дитячий садок на вулиці Половецькій.