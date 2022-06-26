«Відповімо» за нічні обстріли – Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Україна відповість російським окупантам за нічний обстріл цивільної інфраструктури. Про це написав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у своєму Facebook, пише УНН.
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«Кремлівські дурні думають, що ми зламаємося. А ми відповімо. Тільки не по мирним, як ви. По командним пунктам», - написав радник голови ОП, коментуючи ракетні удари по Києву.
Нагадаємо
Сьогодні близько 06:30 у столиці прогриміли вибухи. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Шевченківському районі Києва загинула щонайменше одна людина.
Також одна з російських ракет потрапила у приватний дитячий садок на вулиці Половецькій.