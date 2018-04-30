Ответственность за взрывы в Кабуле на себя взяло "ИД"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Боевики так называемого "Исламского государства" взяли на себя ответственность за два взрыва, которые произошли сегодня утром в Кабуле (Афганистан), в результате чего погибли люди. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
Боевики "ИД" заявили, что их целью были сотрудники афганской разведки. Кроме того, в заявлении говорится, что второй взрыв был нацелен на сотрудников разведывательной службы, направились к месту происшествия после первого взрыва.
Напомним, по меньшей мере 21 человек погиб в результате двойного теракта в Кабуле (Афганистан). Сообщается, что погиб фотограф Agency French Press Шах Мара, и кроме того в теракте погибли еще три журналиста. Есть информация, что 27 человек были госпитализированы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Кроме того, сегодня в Кандагаре (Афганистан) при взрыве смертника погибли по меньшей мере 11 студентов медресе.