Ответственность за взрывы в Кабуле на себя взяло "ИД"

Боевики "ИД" заявили, что их целью были сотрудники афганской разведки. Кроме того, в заявлении говорится, что второй взрыв был нацелен на сотрудников разведывательной службы, направились к месту происшествия после первого взрыва.

Напомним, по меньшей мере 21 человек погиб в результате двойного теракта в Кабуле (Афганистан). Сообщается, что погиб фотограф Agency French Press Шах Мара, и кроме того в теракте погибли еще три журналиста. Есть информация, что 27 человек были госпитализированы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Кроме того, сегодня в Кандагаре (Афганистан) при взрыве смертника погибли по меньшей мере 11 студентов медресе.