Відповідальність за вибухи в Кабулі на себе взяла “ІД”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Бойовики так званої “Ісламського держави” взяли на себе відповідальність за два вибухи, які сталися сьогодні вранці в Кабулі (Афганістан), в результаті чого загинули люди. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
Бойовики “ІД” заявили, що їх метою були співробітники афганської розвідки. Крім того, у заяві говориться, що другий вибух був націлений на співробітників розвідувальної служби, які попрямували до місця події після першого вибуху.
Нагадаємо, щонайменше 21 особа загинула в результаті подвійного теракту в Кабулі (Афганістан). Повідомляється, що загинув фотограф Agency French Press Шах Марай, і крім того в теракті загинули ще три журналісти. Є інформація, що 27 осіб були госпіталізовані. Деякі з них знаходяться в критичному стані.
Крім того, сьогодні в Кандагарі (Афганістан) під час вибуху смертника загинули щонайменше 11 студентів медресе.