Известный бренд одежды отказался от фотошопа в своей рекламной компании
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Известный бренд одежды отказался от использования фотошопа в своей рекламной кампании бикини. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.
Модели бикини H & M с гордостью показывают свои растяжки, шрамы и мохнатые руки - и покупатели абсолютно в восторге.
"Не редактируя их, мы помогаем людям не сравнивать себя с нереалистичными стандартами тела и чувствовать себя нормально", - сообщили в пресс-службе компании.
Как сообщал УНН, дочь президента США Иванка Трамп заявила, что решила закрыть магазин со своим модным брендом Ivanka Trump.