Известный бренд одежды отказался от фотошопа в своей рекламной компании

Модели бикини H & M с гордостью показывают свои растяжки, шрамы и мохнатые руки - и покупатели абсолютно в восторге.

"Не редактируя их, мы помогаем людям не сравнивать себя с нереалистичными стандартами тела и чувствовать себя нормально", - сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщал УНН, дочь президента США Иванка Трамп заявила, что решила закрыть магазин со своим модным брендом Ivanka Trump.