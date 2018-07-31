Известный бренд одежды отказался от фотошопа в своей рекламной компании

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 30823 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 94708 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121387 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129092 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167760 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152835 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140669 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130396 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180293 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Известный бренд одежды отказался от фотошопа в своей рекламной компании

Известный бренд одежды отказался от фотошопа в своей рекламной компании

Киев  •  УНН

 • 10495 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Известный бренд одежды отказался от использования фотошопа в своей рекламной кампании бикини. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

Модели бикини H & M с гордостью показывают свои растяжки, шрамы и мохнатые руки - и покупатели абсолютно в восторге.

"Не редактируя их, мы помогаем людям не сравнивать себя с нереалистичными стандартами тела и чувствовать себя нормально", - сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщал УНН, дочь президента США Иванка Трамп заявила, что решила закрыть магазин со своим модным брендом Ivanka Trump.

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