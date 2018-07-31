Відомий бренд одягу відмовився від фотошопу у своїй рекламній компанії

Моделі бікіні H&M з гордістю показують свої розтяжки, шрами та волохаті руки - і покупці абсолютно в захваті.

"Не редагуючи їх, ми допомагаємо людям не порівнювати себе з нереалістичними стандартами тіла і відчувати себе нормально", - повідомили у прес-службі компанії.

Як повідомляв УНН, дочка президента США Іванка Трамп заявила, що вирішила закрити магазин зі своїм модним брендом Ivanka Trump.