Відомий бренд одягу відмовився від фотошопу у своїй рекламній компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Відомий бренд одягу відмовився від використання фотошопу у своїй рекламній кампанії бікіні. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sun.
Моделі бікіні H&M з гордістю показують свої розтяжки, шрами та волохаті руки - і покупці абсолютно в захваті.
"Не редагуючи їх, ми допомагаємо людям не порівнювати себе з нереалістичними стандартами тіла і відчувати себе нормально", - повідомили у прес-службі компанії.
Як повідомляв УНН, дочка президента США Іванка Трамп заявила, що вирішила закрити магазин зі своїм модним брендом Ivanka Trump.