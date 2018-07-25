Дочка Трампа закриє свій бренд одягу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Дочка президента США Іванка Трамп заявила, що вирішила закрити магазин зі своїм модним брендом Ivanka Trump. Про це УНН повідомляє з посиланням на американське видання The Hill.
"Після 17 місяців у Вашингтоні я не знаю, коли я повернуся в бізнес, і чи повернуся взагалі. Але я знаю, що в досяжному майбутньому я буду працювати у Вашингтоні, тому прийняття цього рішення зараз є єдиним справедливим для моєї команди і партнерів", - сказала Іванка Трамп, яка є старшим радником президента США - свого батька.
Після того, як торік вона обійняла свою посаду в Білому домі, Іванка Трамп відійшла від свого бізнесу, заснованого в 2014 році, перевівши його у траст, яким керував її шурин Джошуа Кушнер і її невістка Ніколь Меєр.
Нагадаємо, ФБР взялося за перевірку участі Іванки Трамп в бізнес-операціях Trump Organization.