Дочь Трампа закроет свой бренд одежды
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Дочь президента США Иванка Трамп заявила, что решила закрыть магазин со своим модным брендом Ivanka Trump. Об этом УНН сообщает со ссылкой на американское издание The Hill.
"После 17 месяцев в Вашингтоне я не знаю, когда я вернусь в бизнес, и вернусь ли вообще. Но я знаю, что в обозримом будущем я буду работать в Вашингтоне, поэтому принятие этого решения сейчас является единственным справедливым для моей команды и партнеров", - сказала Иванка Трамп, которая является старшим советником президента США - своего отца.
После того, как в прошлом году она заняла свою должность в Белом доме, Иванка Трамп отошла от своего бизнеса, основанного в 2014 году, переведя его в траст, которым управлял ее шурин Джошуа Кушнер и ее невестка Николь Мейер.
Напомним, ФБР взялось за проверку участия Иванки Трамп в бизнес-операциях Trump Organization.