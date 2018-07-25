Дочь Трампа закроет свой бренд одежды

"После 17 месяцев в Вашингтоне я не знаю, когда я вернусь в бизнес, и вернусь ли вообще. Но я знаю, что в обозримом будущем я буду работать в Вашингтоне, поэтому принятие этого решения сейчас является единственным справедливым для моей команды и партнеров", - сказала Иванка Трамп, которая является старшим советником президента США - своего отца.

После того, как в прошлом году она заняла свою должность в Белом доме, Иванка Трамп отошла от своего бизнеса, основанного в 2014 году, переведя его в траст, которым управлял ее шурин Джошуа Кушнер и ее невестка Николь Мейер.

Напомним, ФБР взялось за проверку участия Иванки Трамп в бизнес-операциях Trump Organization.