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Возобновлено движение легковушек через пункт пропуска "Краковец"

Возобновлено движение легковушек через пункт пропуска "Краковец"

Киев • УНН

 • 119912 просмотра

КИЕВ. 1 августа УНН. С сегодняшнего дня возобновлено движение легковых автомобилей на выезд в Польшу через пункт пропуска "Краковец". Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Госпогранслужбы, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня, с 08:00, через пункт пропуска "Краковец" Львовской области возобновлено движение легковушек на выезд в Польшу", – говорится в сообщении.

Детали

Для пересечения границы легковыми авто установили шесть павильонов погранично-таможенного контроля и обустроили накрытия.

Обустройство терминала для пропуска пассажирских автобусов продолжается. О возобновлении движения автобусов на выезд в Польшу сообщат дополнительно.

Напомним

18 июля украинцев предупредили о временном закрытии для легковых автомобилей пункта пропуска "Краковец".

Украинские Национальные Новости

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