Возобновлено движение легковушек через пункт пропуска "Краковец"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа УНН. С сегодняшнего дня возобновлено движение легковых автомобилей на выезд в Польшу через пункт пропуска "Краковец". Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Госпогранслужбы, информирует УНН.
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"Сегодня, с 08:00, через пункт пропуска "Краковец" Львовской области возобновлено движение легковушек на выезд в Польшу", – говорится в сообщении.
Детали
Для пересечения границы легковыми авто установили шесть павильонов погранично-таможенного контроля и обустроили накрытия.
Обустройство терминала для пропуска пассажирских автобусов продолжается. О возобновлении движения автобусов на выезд в Польшу сообщат дополнительно.
Напомним
18 июля украинцев предупредили о временном закрытии для легковых автомобилей пункта пропуска "Краковец".