Возобновлено движение легковушек через пункт пропуска "Краковец"

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"Сегодня, с 08:00, через пункт пропуска "Краковец" Львовской области возобновлено движение легковушек на выезд в Польшу", – говорится в сообщении.

Детали

Для пересечения границы легковыми авто установили шесть павильонов погранично-таможенного контроля и обустроили накрытия.

Обустройство терминала для пропуска пассажирских автобусов продолжается. О возобновлении движения автобусов на выезд в Польшу сообщат дополнительно.

Напомним

18 июля украинцев предупредили о временном закрытии для легковых автомобилей пункта пропуска "Краковец".