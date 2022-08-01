Відновлено рух легковиків через пункт пропуску "Краківець"

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"Сьогодні, з 08:00, через пункт пропуску "Краківець", що на Львівщині, відновлено рух легковиків на виїзд до Польщі", – ідеться у повідомленні.

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Для перетину кордону легковими авто встановили шість павільйонів прикордонно-митного контролю та облаштували накриття.

Облаштування терміналу для пропуску пасажирських автобусів ще триває. Про відновлення руху автобусів на виїзд до Польщі повідомлять додатково.

Нагадаємо

18 липня українців попередили про тимчасове закриття для легкових автівок пункту пропуску "Краківець".