Українців попередили про закриття для легковиків пункту пропуску на кордоні з Польщею
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Українців попередили про тимчасове закриття для легкових автівок пункту пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею на виїзд з України. Роботи можуть тривати до 10 діб, повідомили у Держприкордонслужбі, пише УНН.
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"До уваги громадян, які прямують у Польщу: тимчасово призупинено пропуск легковиків у «Краківці». Сьогодні у пункті пропуску «Краківець», на пасажирському напрямку встановлюється накриття над павільйонами", - зазначається у повідомленні.
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Як вказано, з 8.00 тимчасово призупинено пропуск легкових автомобілів на виїзд з України. Пропуск легкового транспорту та автобусів на в’їзд в Україну, а також вантажівок в обох напрямах продовжується.
"Попередньо, роботи у пункті пропуску «Краківець» триватимуть до 10 діб. Пропонуємо особам, які планують поїздки у Польщу, враховувати вказану інформацію та обирати інший зручний пункт пропуску", - додали у ДПСУ.
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