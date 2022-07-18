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Українців попередили про закриття для легковиків пункту пропуску на кордоні з Польщею

Українців попередили про закриття для легковиків пункту пропуску на кордоні з Польщею

Київ • УНН

 • 223227 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Українців попередили про тимчасове закриття для легкових автівок пункту пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею на виїзд з України. Роботи можуть тривати до 10 діб, повідомили у Держприкордонслужбі, пише УНН.

Цитата

"До уваги громадян, які прямують у Польщу: тимчасово призупинено пропуск легковиків у «Краківці». Сьогодні у пункті пропуску «Краківець», на пасажирському напрямку встановлюється накриття над павільйонами", - зазначається у повідомленні.

Деталі

Як вказано, з 8.00 тимчасово призупинено пропуск легкових автомобілів на виїзд з України. Пропуск легкового транспорту та автобусів на в’їзд в Україну, а також вантажівок в обох напрямах продовжується.

"Попередньо, роботи у пункті пропуску «Краківець» триватимуть до 10 діб. Пропонуємо особам, які планують поїздки у Польщу, враховувати вказану інформацію та обирати інший зручний пункт пропуску", - додали у ДПСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ДПСУ нагадали, які категорії чоловіків можуть виїхати за кордон попри воєнний стан

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