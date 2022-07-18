Украинцев предупредили о закрытии для легковушек пункта пропуска на границе с Польшей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Украинцев предупредили о временном закрытии для легковых автомобилей пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей на выезд из Украины. Работы могут длиться до 10 суток, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.
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"Вниманию граждан, следующих в Польшу: временно приостановлен пропуск легковушек в «Краковке». Сегодня в пункте пропуска «Краковец», на пассажирском направлении устанавливается накрытие над павильонами", – указывается в сообщении.
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Как указано, с 8:00 временно приостановлен пропуск легковых автомобилей на выезд из Украины. Пропуск легкового транспорта и автобусов на въезд в Украину, а также грузовиков в обоих направлениях продолжается.
"Предварительно работы в пункте пропуска «Краковец» будут продолжаться до 10 суток. Предлагаем лицам, которые планируют поездки в Польшу, учитывать указанную информацию и выбирать другой удобный пункт пропуска", - добавили в ГПСУ.
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