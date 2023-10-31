Восстановлением исторического центра Одессы будет заниматься новосозданная "Лаборатория восстановления Украины" - Кипер
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня состоялось открытие «Лаборатории восстановления Украины». Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Лабораторию открыли власти Одесской области совместно с итальянскими и украинскими чиновниками, представителями ЮНЕСКО, главами международных организаций, руководителями итальянских регионов, городов и культурными деятелями, уточнил Кипер.
«Италия намерена сыграть ведущую роль в будущем восстановлении Одесского региона и предоставить свои лучшие наработки и опыт в области реставрации, защиты и охраны культурного наследия. В частности к работам по восстановлению исторического центра Одессы будут привлечены ведущие итальянские специалисты, архитекторы и предприятия», - пишет он.
Кипер добавил, что сейчас происходит оценка повреждений разрушенного Спасо-Преображенского собора Одессы, который итальянская сторона планирует отстроить и привлечь к этому процессу выдающихся итальянских реставраторов.
«Спасибо партнерам за помощь! Вместе отстроим!» - резюмировал он.
Напомним
Италия и Украина подписали соглашение о восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе.