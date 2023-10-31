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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Восстановлением исторического центра Одессы будет заниматься новосозданная "Лаборатория восстановления Украины" - Кипер

Киев • УНН

 • 55812 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня состоялось открытие «Лаборатории восстановления Украины». Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Восстановлением исторического центра Одессы будет заниматься новосозданная "Лаборатория восстановления Украины" - Кипер

Детали

Лабораторию открыли власти Одесской области совместно с итальянскими и украинскими чиновниками, представителями ЮНЕСКО, главами международных организаций, руководителями итальянских регионов, городов и культурными деятелями, уточнил Кипер.

«Италия намерена сыграть ведущую роль в будущем восстановлении Одесского региона и предоставить свои лучшие наработки и опыт в области реставрации, защиты и охраны культурного наследия. В частности к работам по восстановлению исторического центра Одессы будут привлечены ведущие итальянские специалисты, архитекторы и предприятия», - пишет он.

Кипер добавил, что сейчас происходит оценка повреждений разрушенного Спасо-Преображенского собора Одессы, который итальянская сторона планирует отстроить и привлечь к этому процессу выдающихся итальянских реставраторов.

«Спасибо партнерам за помощь! Вместе отстроим!» - резюмировал он.

Напомним

Италия и Украина подписали соглашение о восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе.

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