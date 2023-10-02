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Італія та Україна підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі

Італія та Україна підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Італія та Україна підписали угоду про реконструкцію Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі, який був пошкоджений під час ракетної атаки росіян 23 липня. Про це заявив віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні, передає УНН.

Деталі

«Сьогодні Італія підписала угоду про відновлення одеського собору. Італія буде працювати над реконструкцією», — сказав Таяні.

Він також зазначив, що відновленням собору займатимуться найкращі італійські архітектори. За його словами, це чіткий культурний та політичний меседж для України.

Таяні зауважив, що Італія хоче підтримати Україну та захистити міжнародне право.

«Звичайно, ми хочемо досягти миру, але неможливо досягти миру без справедливості. Справедливість – це свобода і незалежність України», - наголосив очільник італійського МЗС.

Нагадаємо

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, процес відбудови в Україні вже запущено і на сьогоднішній день на відбудову спрямовано вже 60 млрд грн. 

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