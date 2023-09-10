В Україні на відбудову вже спрямовано 60 млрд грн

Шмигаль зазначив, що українська економіка формується в трьох вимірах: економіка воєнного часу, економіка відновлення та економіка майбутнього.

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“Економіка воєнного часу працює. Макрофінансова допомога партнерів дає можливість витрачати внутрішні ресурси на армію.

Економіка відбудови успішно запустилася і набирає оберти. Понад 60 млрд грн уже спрямовано на швидку відбудову, зокрема на розмінування, відновлення житла людей, відновлення й захист критичної інфраструктури. Працюємо над тим, щоб росія заплатила за всі руйнування в Україні”, — заявив прем’єр.

Економіка майбутнього, на думку Шмигаля, ще кристалізується.

“Формувати її будуть такі галузі як військово-промисловий комплекс, будівництво та інфраструктура, аграрний сектор, енергетика, ІТ, машинобудування”, — додав він.

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