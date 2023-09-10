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В Украине на восстановление уже направлено 60 млрд грн

В Украине на восстановление уже направлено 60 млрд грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Процесс восстановления в Украине уже запущен и на сегодняшний день на восстановление направлено уже 60 млрд грн. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал на Ялтинской европейской стратегии, передает УНН.

Шмыгаль отметил, что украинская экономика формируется в трех измерениях: экономика военного времени, экономика восстановления и экономика будущего.

Цитата

“Экономика военного времени работает. Макрофинансовая помощь партнеров дает возможность тратить внутренние ресурсы на армию.

Экономика восстановления успешно запустилась и набирает обороты. Более 60 млрд грн уже направлено на быстрое восстановление, в частности на разминирование, восстановление жилья людей, восстановление и защиту критической инфраструктуры. Работаем над тем, чтобы россия заплатила за все разрушения в Украине”, — заявил премьер’.

Экономика будущего, по мнению Шмыгаля, еще кристаллизуется.

“Формировать ее будут такие отрасли как военно-промышленный комплекс, строительство и инфраструктура, аграрный сектор, энергетика, ИТ, машиностроение”, — добавил он.

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