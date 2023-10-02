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Италия и Украина подписали соглашение о восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе

Италия и Украина подписали соглашение о восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе

Киев • УНН

 • 556656 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Италия и Украина подписали соглашение о реконструкции Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе, который был поврежден во время ракетной атаки россиян 23 июля. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, передает УНН.

Детали

«Сегодня Италия подписала соглашение о восстановлении одесского собора. Италия будет работать над реконструкцией», — сказал Таяни.

Он также отметил, что восстановлением собора будут заниматься лучшие итальянские архитекторы. По его словам, это четкий культурный и политический месседж для Украины.

Таяни отметил, что Италия хочет поддержать Украину и защитить международное право.

«Конечно, мы хотим достичь мира, но невозможно достичь мира без справедливости. Справедливость – это свобода и независимость Украины», - отметил глава итальянского МИД.

Напомним

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, процесс восстановления в Украине уже запущен и на сегодняшний день на восстановление направлено уже 60 млрд грн. 

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