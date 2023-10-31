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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Відновленням історичного центру Одеси займатиметься новостворена "Лабораторія відбудови України" - Кіпер

Київ • УНН

 • 55812 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні відбулося відкриття «Лабораторії відбудови України». Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Відновленням історичного центру Одеси займатиметься новостворена "Лабораторія відбудови України" - Кіпер

Деталі

Лабораторію відкрила влада Одещини спільно з італійськими й українськими урядовцями, представниками ЮНЕСКО, головами міжнародних організацій, очільниками італійських регіонів, міст та культурними діячами, уточнив Кіпер.

«Італія має намір відіграти провідну роль у майбутній відбудові Одеського регіону та надати свої найкращі напрацювання та досвід в галузі реставрації, захисту та охорони культурної спадщини. Зокрема до робіт з відновлення історичного центру Одеси будуть залучені провідні італійські фахівці, архітектори та підприємства», - пише він.

Кіпер додав, що наразі відбувається оцінка пошкоджень зруйнованого Спасо-Преображенського собору Одеси, який італійська сторона планує відбудувати та залучити до цього процесу видатних італійських реставраторів.

«Дякуємо партнерам за допомогу! Разом відбудуємо!» - резюмував він.

Нагадаємо

Італія та Україна підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі.

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