Відновленням історичного центру Одеси займатиметься новостворена "Лабораторія відбудови України" - Кіпер
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні відбулося відкриття «Лабораторії відбудови України». Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Лабораторію відкрила влада Одещини спільно з італійськими й українськими урядовцями, представниками ЮНЕСКО, головами міжнародних організацій, очільниками італійських регіонів, міст та культурними діячами, уточнив Кіпер.
«Італія має намір відіграти провідну роль у майбутній відбудові Одеського регіону та надати свої найкращі напрацювання та досвід в галузі реставрації, захисту та охорони культурної спадщини. Зокрема до робіт з відновлення історичного центру Одеси будуть залучені провідні італійські фахівці, архітектори та підприємства», - пише він.
Кіпер додав, що наразі відбувається оцінка пошкоджень зруйнованого Спасо-Преображенського собору Одеси, який італійська сторона планує відбудувати та залучити до цього процесу видатних італійських реставраторів.
«Дякуємо партнерам за допомогу! Разом відбудуємо!» - резюмував він.
Нагадаємо
Італія та Україна підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі.