Открытие рынка земли станет стимулом развития экономики - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Открытие рынка земли станет стимулом развития экономики, толчком развития фермерских хозяйств, создания производственной инфраструктуры на селе. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время обсуждения основ земельной реформы, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
Глава Правительства подчеркнул, что открытие рынка земли станет стимулом развития экономики, толчком развития фермерских хозяйств, создания производственной инфраструктуры на селе, а в среднесрочной перспективе позволит изменить тип экономики от сырьевого на экономику добавленной стоимости.
В то же время Премьер обратил внимание, что процесс должен происходить постепенно и учитывать все возможные риски. Именно поэтому по мнению Председателя Правительства, продажа должна быть доступна только физлицам-украинцам и в объеме не более 200 га земли на одного человека.
"При этом на данном этапе мы категорически против продажи земли иностранцам, против открытия рынка земель для юрлиц", - отметил В.Гройсман. Он добавил, что модель, которая должна быть предложена, должна содержать четкие предохранители против того, чтобы украинскую землю просто скупили те, кто хотел бы на этом просто нажиться: "Если открывать рынок, то так, чтобы это способствовало созданию настоящего фермерского класса."
Участники заседания согласились с тем, что вопрос пока не стоит в плоскости отмены или сохранения моратория на продажу земель. По мнению участников обсуждения, постановка вопроса в такой плоскости носит чисто манипулятивный характер. Вопрос же заключается в том, чтобы определить, какая именно модель оборота земель была бы лучшей для Украины, и тогда уже начинать обсуждение ее введения.
Участники совещания согласились, что теневой рынок земли в стране уже существует. Первый вице-премьер-министр Степан Кубив привел статистику, согласно которой в 2016 году на неконкурентных принципах в пользование было передано 1,5 млн га земли сельскохозяйственного назначения. При этом стартовая цена аренды за гектар составила всего 940 гривен. Зато на конкурсной основе переданы в пользование всего 42 тыс. га земель по значительно более высокой цене.
По результатам совещания, стороны договорились создать межведомственную рабочую группу в составе правительства, народных депутатов, представителей профильных аграрных ассоциаций и экспертов. В ближайшее время рабочая группа представит концепцию первого этапа земельной реформы на основе уже существующих наработок правительства и с учетом мнения всех, кто имеет отношение к развитию аграрного сектора Украины. Кроме того, глава правительства поручил подготовить проект постановления Правительства, которое исключало бы дальнейшие злоупотребления на рынке земли уже сейчас.
Напомним, что В.Гройсман провел дискуссию о земельной реформы с чиновниками, парламентариями и аграриями.