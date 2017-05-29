Открытие рынка земли станет стимулом развития экономики - В.Гройсман

Глава Правительства подчеркнул, что открытие рынка земли станет стимулом развития экономики, толчком развития фермерских хозяйств, создания производственной инфраструктуры на селе, а в среднесрочной перспективе позволит изменить тип экономики от сырьевого на экономику добавленной стоимости.

В то же время Премьер обратил внимание, что процесс должен происходить постепенно и учитывать все возможные риски. Именно поэтому по мнению Председателя Правительства, продажа должна быть доступна только физлицам-украинцам и в объеме не более 200 га земли на одного человека.

"При этом на данном этапе мы категорически против продажи земли иностранцам, против открытия рынка земель для юрлиц", - отметил В.Гройсман. Он добавил, что модель, которая должна быть предложена, должна содержать четкие предохранители против того, чтобы украинскую землю просто скупили те, кто хотел бы на этом просто нажиться: "Если открывать рынок, то так, чтобы это способствовало созданию настоящего фермерского класса."

Участники заседания согласились с тем, что вопрос пока не стоит в плоскости отмены или сохранения моратория на продажу земель. По мнению участников обсуждения, постановка вопроса в такой плоскости носит чисто манипулятивный характер. Вопрос же заключается в том, чтобы определить, какая именно модель оборота земель была бы лучшей для Украины, и тогда уже начинать обсуждение ее введения.

Участники совещания согласились, что теневой рынок земли в стране уже существует. Первый вице-премьер-министр Степан Кубив привел статистику, согласно которой в 2016 году на неконкурентных принципах в пользование было передано 1,5 млн га земли сельскохозяйственного назначения. При этом стартовая цена аренды за гектар составила всего 940 гривен. Зато на конкурсной основе переданы в пользование всего 42 тыс. га земель по значительно более высокой цене.

По результатам совещания, стороны договорились создать межведомственную рабочую группу в составе правительства, народных депутатов, представителей профильных аграрных ассоциаций и экспертов. В ближайшее время рабочая группа представит концепцию первого этапа земельной реформы на основе уже существующих наработок правительства и с учетом мнения всех, кто имеет отношение к развитию аграрного сектора Украины. Кроме того, глава правительства поручил подготовить проект постановления Правительства, которое исключало бы дальнейшие злоупотребления на рынке земли уже сейчас.

Напомним, что В.Гройсман провел дискуссию о земельной реформы с чиновниками, парламентариями и аграриями.