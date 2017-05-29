Відкриття ринку землі стане стимулом розвитку економіки - В.Гройсман

Глава Уряду підкреслив, що відкриття ринку землі стане стимулом розвитку економіки, поштовхом розвитку фермерських господарств, створення виробничої інфраструктури на селі, а в середньостроковій перспективі дозволить змінити тип економіки від сировинного на економіку доданої вартості.

У той же час Прем’єр звернув увагу, що процес має відбуватися поступово і враховувати усі можливі ризики. Саме тому на думку Голови Уряду, продаж має бути доступний тільки фізособам-українцям і в обсязі не більше 200 га землі на одну особу.

"При цьому на даному етапі ми категорично проти продажу землі іноземцям, проти відкриття ринку земель для юросіб," - зазначив В.Гройсман. Він зазначив, що модель, яка має бути запропонована, має містити чіткі запобіжники проти того, щоб українську землю просто скупили ті, хто хотів би на цьому просто нажитись: "Якщо відкривати ринок, то так, щоб це сприяло створенню справжнього фермерського класу."

Учасники засідання погодились з тим, що питання наразі не стоїть в площині відміни чи зберігання мораторію на продаж земель. На думку учасників обговорення, постановка питання в такій площині носить чисто маніпулятивний характер. Питання ж полягає в тому, щоб визначити, яка саме модель обігу земель була б найкращою для України, і тоді вже починати обговорення її запровадження.

Учасники наради погодилися, що тіньовий ринок землі в країні вже існує. Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів привів статистику, згідно з якою в 2016 році на неконкурентних засадах у користування було передано 1,5 млн га землі сільськогосподарського призначення. При цьому стартова ціна оренди за гектар становила всього 940 гривень. Натомість на конкурентних засадах передано у користування всього 42 тис га земель за значно вищою ціною.

За результатами наради, сторони домовилися створити міжвідомчу робочу групу у складі урядовців, народних депутатів, представників профільних аграрних асоціацій та експертів. Найближчим часом робоча група представить концепцію першого етапу земельної реформи на основі уже існуючих напрацювань Уряду і з врахуванням думки усіх, хто має відношення до розвитку аграрного сектору України. Окрім того, Глава Уряду доручив підготувати проект постанови Уряду, яка унеможливлювала б подальші зловживання на ринку землі вже зараз.

Нагадаємо, що В.Гройсман провів дискусію щодо земельної реформи з урядовцями, парламентарями та аграріями.