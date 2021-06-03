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Открыто дело о контрабанде угля с ОРДЛО в котором фигурирует Медведчук - Венедиктова

Киев • УНН

 • 15503 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Открыто уголовное производство по факту контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Фигурантом в этом деле является народный депутат Украины от “Оппозиционного платформы — За жизнь” Виктор Медведчук. Об этом заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире программы “Право на власть”, передает корреспондент УНН.

Открыто дело о контрабанде угля с ОРДЛО в котором фигурирует Медведчук - Венедиктова

Цитата

“По уголю есть свежее производства с апреля 2021 года. Будет ли результат? Я надеюсь, что так будет”, — сказала Венедиктова.

По ее словам, сейчас дело в начале досудебного расследования.

“Пока не можем говорить, какая будет квалификация. Внесли в ЕРДР одну квалификацию, но ее нужно доказать, если мы ее не докажем, то будем менять квалификацию”, — отметила она.

Так, речь идет об эпизоде, который зафиксирован на опубликованных журналистами Bihus.Info записях разговоров Медведчука. На них речь шла о том, что нардеп якобы договаривался и лоббировал закупку Украиной угля у боевиков на Донбассе в 2014 году.

Дополнение

Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко заявил, что подлинность материалов расследования СМИ о деяниях Виктора Медведчука в период 2014-2018 годов сейчас проверяют эксперты.

Печерский районный суд Киеве 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля.

На него надели электронный браслет.

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога — более чем 300 млн грн. Обвинение просило арестовать нардепа до 10 июля.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что нардепам Виктора Медведчука и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал.

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