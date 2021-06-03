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The Guardian

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Відкрито справу щодо контрабанди вугілля з ОРДЛО у якій фігурує Медведчук - Венедіктова

Київ • УНН

 • 15503 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Відкрито кримінальне провадження за фактом контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Фігурантом у цій справі є народний депутат України від “Опозиційної платформи - За життя” Віктор Медведчук. Про це заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова в ефірі програми “Право на владу”, передає кореспондент УНН.

Відкрито справу щодо контрабанди вугілля з ОРДЛО у якій фігурує Медведчук - Венедіктова

Цитата

“Щодо вугілля є свіже провадження від квітня 2021 року. Чи буде результат? Я сподіваюся, що так буде”, — сказала Венедіктова.

За її словами, наразі справа на початку досудового розслідування.

“Поки не можемо говорити, яка буде кваліфікація. Внесли до ЄРДР одну кваліфікацію, але її потрібно довести, якщо ми її не доведемо, то будемо змінювати кваліфікацію”, — зазначила вона.

Так, мова йде про епізод, який зафіксований на опублікованих журналістами Bihus.Info записах розмов Медведчука. На них йшлося про те, що нардеп нібито домовлявся та лобіював закупівлю Україною вугілля у бойовиків на Донбасі у 2014 році.

Доповнення

Спікер Служби безпеки України Артем Дехтяренко заявив, що справжність матеріалів розслідування ЗМІ про діяння Віктора Медведчука в період 2014-2018 років зараз перевіряють експерти.

Печерський районний суд Києва 13 травня відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука до 9 липня.

На нього надягли електронний браслет.

Прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави — у понад 300 млн грн. Обвинувачення просило арештувати нардепа до 10 липня.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Раніше Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал.

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