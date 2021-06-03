Відкрито справу щодо контрабанди вугілля з ОРДЛО у якій фігурує Медведчук - Венедіктова

Печерський районний суд Києва 13 травня відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука до 9 липня.
На нього надягли електронний браслет.
Прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави — у понад 300 млн грн. Обвинувачення просило арештувати нардепа до 10 липня.
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
Раніше Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.
Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал.