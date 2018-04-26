Открытые данные принесли экономике более 700 млн долларов

“В 2017 году открытые данные обогатили украинскую экономику более чем на 700 млн долларов”, — отметили в министерстве.

В МЭРТ добавили, что если движение за открытые данные в Украину и дальше будет набирать обороты, к 2025 году этот показатель может достичь 1,4 млрд долларов.

Напомним, в 2017 году в рамках реформы государственного управления в Украине внедрен портал открытых данных “data.gov.ua”, где публикуется более 25 тысяч наборов данных. Благодаря этому Украина повысила свой рейтинг на 23 позиции и заняла тридцать 31-е место в глобальном индексе открытых данных Open Data Index.

Ранее сообщалось, в Украине 25 апреля должны запустить онлайн-реестр должников заработных плат вроде реестра должников алиментов.