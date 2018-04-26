Открытые данные принесли экономике более 700 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В прошлом году открытые данные принесли украинской экономике более 700 млн долларов, передает УНН со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
“В 2017 году открытые данные обогатили украинскую экономику более чем на 700 млн долларов”, — отметили в министерстве.
В МЭРТ добавили, что если движение за открытые данные в Украину и дальше будет набирать обороты, к 2025 году этот показатель может достичь 1,4 млрд долларов.
Напомним, в 2017 году в рамках реформы государственного управления в Украине внедрен портал открытых данных “data.gov.ua”, где публикуется более 25 тысяч наборов данных. Благодаря этому Украина повысила свой рейтинг на 23 позиции и заняла тридцать 31-е место в глобальном индексе открытых данных Open Data Index.
Ранее сообщалось, в Украине 25 апреля должны запустить онлайн-реестр должников заработных плат вроде реестра должников алиментов.