Відкриті дані принесли економіці понад 700 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Минулого року відкриті дані принесли українській економіці понад 700 млн доларів, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінекономрозвитку.
“У 2017 році відкриті дані збагатили українську економіку на понад 700 млн доларів”, — зазначили у міністерстві.
У МЕРТ додали, що якщо рух за відкриті дані в Україні й далі набиратиме обертів, до 2025 року цей показник може сягнути 1,4 млрд доларів.
Нагадаємо, у 2017 році в рамках реформи державного управління в Україні впроваджено портал відкритих даних “data.gov.ua”, що оприлюднює понад 25 тисяч наборів даних. Завдяки цьому Україна підвищила свій рейтинг на 23 позиції і посіла 31-е місце у глобальному індексі відкритих даних Open Data Index.
Раніше повідомлялось, в Україні 25 квітня мали запустити онлайн-реєстр боржників заробітних плат на кшталт реєстру боржників аліментів.