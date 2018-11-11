По факту ДТП с участием авто нардепа Лещенко открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с участием автомобиля народного депутата Украины Сергея Лещенко. Об этом УНН сообщили в полиции Киева.
"Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины". - сказали в полиции.
Напомним, 9 ноября в Киеве на Большой окружной дороге произошло ДТП с участием авто нардепа Сергея Лещенко.
Вследствие ДТП пострадала помощница народного депутата.
Как сообщал УНН, с начала 2018 года на дорогах Украины произошло свыше 122 000 дорожно-транспортных происшествий. Почти 20 000 - с пострадавшими.