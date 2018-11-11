За фактом ДТП за участю авто нардепа Лещенко відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП за участю автомобіля народного депутата України Сергія Лещенко. Про це УНН повідомили у поліції Києва.
“Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України”. — сказали у поліції.
Нагадаємо, 9 листопада у Києві на Великій окружній дорозі сталася ДТП за участі авто нардепа Сергія Лещенка.
Внаслідок автопригоди постраждала помічниця народного депутата.
Як повідомляв УНН, з початку 2018-го року на дорогах України сталося понад 122 тисячі дорожньо-транспортних пригод. Майже 20 тисяч — з постраждалими.