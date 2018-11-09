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Поліція вирішує, як кваліфікувати ДТП за участю нардепа

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Поліція Києва вирішує, як кваліфікувати дорожньо-транспорту пригоду, яка сталася сьогодні на Окружній дорозі за участю вантажівки та легковика народного депутата Сергія Лещенка. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

“На місці події перебувають патрульні поліцейські та слідчі, котрі займаються розслідуванням дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими. Матеріали зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Оболонського управління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, за попередньою інформацією, у результаті зіткнення тілесні ушкодження отримала пасажирка легковика, після надання допомоги її відпустили. Народному депутату, який перебував за кермом, та водієві “МАН” лікарі надали допомогу на місці події.

Нагадаємо, у Києві на Великій окружній дорозі сталася ДТП за участі авто нардепа Сергія Лещенка.

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