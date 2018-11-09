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Вантажівка протаранила авто нардепа Лещенка, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Києві на великій окружній дорозі сталась ДТП за участі авто нардепа Сергія Лещенка. Як повідомляють очевидці вантажівка протаранила легковик нардепа, передає УНН.

За словами очевидців, вантажівка протаранила легковик, коли той зупинився на узбіччі.

Після зіткнення вантажівка з'їхала в кювет і перекинулася. Наразі на місці ДТП працюють медики.

"Надають допомогу водію вантажівки", - повідомили очевидці.

Також стало відомо, що у ДТП постраждала помічниця нардепа.

Нагадаємо, у Києві автомобіль грецького дипломата потрапив у ДТП.

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