У Києві автомобіль грецького дипломата потрапив у ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Volkswagen Passat і Mercedes. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва.
“Близько 2:00, на перетині вулиць Генерала Алмазова і Старонаводницькій сталася ДТП за участю автомобілів Volkswagen Passat і Mercedes. Попередньо встановлено, що водій Volkswagen порушив правила дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Потерпілих внаслідок ДТП немає, на водія Passat складено адмінматеріали”, — повідомили у поліції.
Додамо, що за інформацією джерел УНН у правоохоронних органах, автомобіль Mercedes належить грецькому дипломату.
Нагадаємо, 22 червня, у центрі Києві представник посольства Ірану в Україні спровокував дорожньо-транспортну пригоду.
Як повідомляв УНН, у липні 2017 року на Харківському шосе столиці був зупинений автомобіль радника посла РФ, який був за кермом напідпитку. Через наявність дипломатичного імунітету його не було затримано.