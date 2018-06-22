У Києві дипломат Ірану спровокував ДТП

"Сьогодні близько 10.00 неподалік станції метро "Арсенальна" сталося ДТП за участю радника посольства Ірану. Встановлено, що автомобіль Nissan виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen. Внаслідок зіткнення автомобілі отримали механічні ушкодження, постраждалих немає. Стосовно винуватця ДТП – громадянина Ірану складено рапорт, який буде передано до Міністерства закордонних справ України", - сказали у поліції.



Як повідомляв УНН, біля повороту на село Копачів на Київщині сталася ДТП, внаслідок якої помер чоловік, а двоє дітей потрапили до лікарні. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Київській області.