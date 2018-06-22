В Киеве дипломат Ирана спровоцировал ДТП

"Сегодня около 10.00 возле станции метро "Арсенальная" произошло ДТП с участием советника посольства Ирана. Установлено, что автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате столкновения автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. Относительно виновника ДТП - гражданина Ирана составлен рапорт, который будет передан в Министерство иностранных дел Украины ", - сказали в полиции.



Как сообщал УНН, у поворота на село Копачи в Киевской области произошло ДТП, в результате которого скончался мужчина, а двое детей попали в больницу. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.