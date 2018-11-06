В Киеве автомобиль греческого дипломата попал в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen Passat и Mercedes. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"Около 2:00 на пересечении улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen Passat и Mercedes. Предварительно установлено, что водитель Volkswagen нарушил правила дорожного движения, что повлекло повреждение транспортных средств. Пострадавших в результате ДТП нет, на водителя Passat составлены админматериалы", - сообщили в полиции.
Добавим, что по информации источников УНН в правоохранительных органах, автомобиль Mercedes принадлежит греческому дипломату.
Напомним, 22 июня, в центре Киева представитель посольства Ирана в Украине спровоцировал дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщал УНН, в июле 2017 года на Харьковском шоссе столицы был остановлен автомобиль советника посла РФ, который был за рулем в нетрезвом состоянии. Из-за наличия дипломатического иммунитета его не задержали.