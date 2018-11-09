Полиция решает, как квалифицировать ДТП с участием нардепа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Полиция Киева решает, как квалифицировать дорожно-транспортное происшествие, которое произошло сегодня на Окружной дороге с участием грузовика и легковушки народного депутата Сергея Лещенко. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"На месте происшествия находятся патрульные полицейские и следователи, которые занимаются расследованием ДТП с пострадавшими. Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, по предварительной информации, в результате столкновения телесные повреждения получила пассажирка легковушки, после оказания помощи ее отпустили. Народному депутату, который находился за рулем, и водителю "МАН" врачи оказали помощь на месте происшествия.
Напомним, в Киеве на Большой окружной дороге произошло ДТП с участием авто нардепа Сергея Лещенко.