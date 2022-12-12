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Отключение дома от теплоснабжения в случае блекаута: эксперт рассказал, что обязательно должны знать жильцы

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. В случае затяжного блекаута и отсутствия теплоснабжения сантехники должны слить воду из системы многоквартирных домов, чтобы сохранить в целостности имущество. Но чтобы этот процесс проходил корректно, жители должны быть в постоянном контакте с местными властями. Для чего – в комментарии УНН рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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«В первую очередь жители многоквартирных домов должны быть в постоянной коммуникации с местными властями. Почти все органы местного самоуправления контролируют теплокоммунэнерго, котельные. Большинство из них контролируют водоканалы. И поэтому в связке "органы местного самоуправления – теплокоммунэнерго и водоканалы" возможно четко понимать, когда и что внедрять. Только местные власти могут иметь полноценную информацию об отключениях электроэнергии, тепла и воды. Они контролируют эти процессы и могут передавать эту информацию управляющим компаниям, обслуживающим дом», – рассказал Попенко.

Жителям дома, в свою очередь, необходимо избрать инициативную группу, если создана ОСМД, или старших по подъезду, которые будут иметь прямую связь с местными властями и управляющими компаниями.

«Ведь надо понимать, есть ли там сантехники, или нужно искать самим частного сантехника. Жители должны активно участвовать в этом, чтобы не потерять собственное имущество. Зачем это? Например, в обслуживающих компаниях в Киеве, их десять – по одной компании в районе, работает около 120 сантехников. Каждая из компаний обслуживает около 8 тысяч домов. Если брать в среднем 3 подъезда – это 24 тысячи подъездов, в которых нужно слить воду. То есть, 120 сантехников должны за 1-2 суток слить воду из 24 тысяч подъездов. Они их и за 2 недели не сольют. Поэтому жители должны иметь постоянную связь и информацию о наличии сантехников, и смогут ли они оперативно слить воду», – отметил Попенко.

Эксперт добавил, что хороший кейс был недавно в Краматорске. Местные власти поняли, что определенная часть города не может быть обеспечена электроэнергией, поэтому приняли решение слить воду из нескольких сот многоквартирных домов. Организовав совместную работу с обслуживающими компаниями, удалось сохранить имущество совладельцев домов.

«Если не слить воду вовремя, замерзает вся вода, находящаяся в системе тепло- и водоснабжения. Система лопается, и тогда здание нуждается в капитальном ремонте. А на ее восстановление могут уйти годы, потому что нужно заменить полностью все трубы, в том числе и внутри квартир», – рассказал Попенко.

Напомним

Украинцам дали советы, как подготовить себя и свой дом на случай блекаута.

Также дали советы, как питаться в случае блекаута.

Украинские Национальные Новости

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