В Україні можливий блекаут, але українці не покидатимуть країну масово – Кулеба

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"Кулеба вважає реалістичним сценарій повного вимкнення електроенергії в Україні. Однак він не думає, що українці масово покинуть країну через нестабільну ситуацію взимку. Імовірно, буде переїзд до сільських місцевостей, де є можливість топити дровами", – передає видання думку міністра.

За словами глави МЗС, щоб впоратися з проблемами в енергосистемі, Україні потрібні генератори та трансформатори.

Нагадаємо

У листопаді заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що українцям не потрібно виїжджати за кордон через напружену ситуацію в енергетиці, оскільки повний блекаут у країні навряд чи буде.

У Києві на випадок блекауту створено алгоритм безперебійної роботи зв'язку.