В Україні можливий блекаут, але українці не покидатимуть країну масово – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає реалістичним сценарій повного вимкнення електроенергії в Україні. Однак він не думає, що через це українці масово виїжджатимуть з країни. Про це він повідомив в ефірі німецького телеканалу ARD, передає УНН.
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"Кулеба вважає реалістичним сценарій повного вимкнення електроенергії в Україні. Однак він не думає, що українці масово покинуть країну через нестабільну ситуацію взимку. Імовірно, буде переїзд до сільських місцевостей, де є можливість топити дровами", – передає видання думку міністра.
За словами глави МЗС, щоб впоратися з проблемами в енергосистемі, Україні потрібні генератори та трансформатори.
Нагадаємо
У листопаді заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що українцям не потрібно виїжджати за кордон через напружену ситуацію в енергетиці, оскільки повний блекаут у країні навряд чи буде.
У Києві на випадок блекауту створено алгоритм безперебійної роботи зв'язку.