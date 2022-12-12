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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Україні можливий блекаут, але українці не покидатимуть країну масово – Кулеба

В Україні можливий блекаут, але українці не покидатимуть країну масово – Кулеба

Київ • УНН

 • 647426 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає реалістичним сценарій повного вимкнення електроенергії в Україні. Однак він не думає, що через це українці масово виїжджатимуть з країни. Про це він повідомив в ефірі німецького телеканалу ARD, передає УНН.

Деталі

"Кулеба вважає реалістичним сценарій повного вимкнення електроенергії в Україні. Однак він не думає, що українці масово покинуть країну через нестабільну ситуацію взимку. Імовірно, буде переїзд до сільських місцевостей, де є можливість топити дровами", – передає видання думку міністра.

За словами глави МЗС, щоб впоратися з проблемами в енергосистемі, Україні потрібні генератори та трансформатори.

Нагадаємо

У листопаді заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що українцям не потрібно виїжджати за кордон через напружену ситуацію в енергетиці, оскільки повний блекаут у країні навряд чи буде.

У Києві на випадок блекауту створено алгоритм безперебійної роботи зв'язку.

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