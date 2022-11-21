"Выезжать из страны не надо": у Зеленского успокоили украинцев по поводу блэкаута

Детали

"Я хотел бы сразу всех успокоить: выезжать из страны точно никуда не надо. Не будет у нас такого общего, надеемся, блэкаута по всей стране. Да, возможны отключения. Да, они возможны не только на час или два, но это уже пройденные этапы того, как мы это чиним", – заявил Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП отметил, что в критической ситуации в регионах развернут пункты обогрева. Также он заверил, что энергетики пытаются оперативно стабилизировать энергетическую систему.

"Все зависит от ситуации с ракетными обстрелами. Я думаю, что это понимает каждый украинец. Но в любом случае, мы в своей стране, выезжать никуда не надо, все починим и все стабилизируем", – добавил Тимошенко.

Напомним

В Воздушных силах заявили, что запасы ракет у российской армии истощаются, однако их еще достаточно для того, чтобы накопить силы и устроить очередную ракетную атаку.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник не исключает, что столица может полностью остаться без света.

Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что в случае возникновения блэкаута выход из него будет предусматривать несколько сценариев, согласно которым это может длиться от трех до десяти дней.