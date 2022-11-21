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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Окупант не відмовився від своїх намірів заганяти Україну в “блекаут” - Повітряні сили

Окупант не відмовився від своїх намірів заганяти Україну в “блекаут” - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 402076 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Запаси ракет у російських окупантів виснажуються, проте їх ще достатньо для того, аби накопичити сили і влаштувати чергову ракетну атаку. Вона може відбутися будь-коли. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

«Чекати можна будь-коли і будь-що. Зрозуміло, що окупант не відмовився від своїх намірів заганяти Україну в “блекаут”, штовхати нас на неприпустимі переговорні процеси і перемир’я, яке їм вкрай необхідне, щоб напасти знов. Але вони не можуть собі дозволити бити по сто ракет у день чи в тиждень. Це для них неприпустимо, вони би в них закінчилися вже давно. Саме тому по військових об’єктах вони не б’ють, б’ють виключно по критичній інфраструктурі. І, ймовірно, вони ще будуть певний час накопичувати сили, щоб вдарити знову. До цього треба бути готовими», – повідомив Ігнат.

Нагадаємо

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що масовані ракетні атаки росії по Україні 15 листопада призвели до економічних збитків, близьких до мільярда доларів.

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