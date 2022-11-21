Окупант не відмовився від своїх намірів заганяти Україну в “блекаут” - Повітряні сили

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«Чекати можна будь-коли і будь-що. Зрозуміло, що окупант не відмовився від своїх намірів заганяти Україну в “блекаут”, штовхати нас на неприпустимі переговорні процеси і перемир’я, яке їм вкрай необхідне, щоб напасти знов. Але вони не можуть собі дозволити бити по сто ракет у день чи в тиждень. Це для них неприпустимо, вони би в них закінчилися вже давно. Саме тому по військових об’єктах вони не б’ють, б’ють виключно по критичній інфраструктурі. І, ймовірно, вони ще будуть певний час накопичувати сили, щоб вдарити знову. До цього треба бути готовими», – повідомив Ігнат.

Нагадаємо

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що масовані ракетні атаки росії по Україні 15 листопада призвели до економічних збитків, близьких до мільярда доларів.