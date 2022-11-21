Оккупант не отказался от своих намерений загонять Украину в "блекаут" - Воздушные силы

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«Ждать можно в любое время и что угодно. Понятно, что оккупант не отказался от своих намерений загонять Украину в “блекаут”, толкать нас на недопустимые переговорные процессы и перемирье, которое им крайне необходимо, чтобы напасть снова. Но они не могут себе позволить бить по сто ракет в день или неделю. Это для них недопустимо, они бы у них закончились уже давно. Именно поэтому по военным объектам они не бьют, бьют исключительно по критической инфраструктуре. И, вероятно, они еще будут определенное время накапливать силы, чтобы снова ударить. К этому нужно быть готовыми», – сообщил Игнат.

Напомним

Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что массированные ракетные атаки россии на Украину 15 ноября привели к экономическому ущербу, близкому к миллиарду долларов.