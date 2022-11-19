Останні масовані атаки росії призвели до збитків у мільярд доларів – Гетманцев
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Масовані ракетні атаки росії по Україні 15 листопада призвели до економічних збитків, близьких до мільярда доларів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН.
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“Втрати економіки насправді колосальні. Якщо ми говоримо про конкретні цифри, то за нашими підрахунками, атака 15 листопада призвела до мільярда доларів прямих збитків економіці нашої держави. Якщо ми говоримо у цифрах ВВП, то Міністерство економіки вже скоригувало свій макропрогноз в бік збільшення падіння ВВП до 39% у жовтні. Тобто, внаслідок атак у жовтні, відповідно у листопаді атаки не зменшилися, а збільшилися. Тому падіння буде продовжуватися”, – сказав він.
Деталі
Гетманцев зазначив, що ремонт або відновлення однієї ТЕЦ може складати кілька мільярдів гривень. Це дає негативні наслідки для економіки, які впливають навіть на еміграцію.
Доповнення
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через масовані ракетні удари росії майже половина енергосистеми України виведена з ладу.