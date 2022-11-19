Останні масовані атаки росії призвели до збитків у мільярд доларів – Гетманцев

Цитата

“Втрати економіки насправді колосальні. Якщо ми говоримо про конкретні цифри, то за нашими підрахунками, атака 15 листопада призвела до мільярда доларів прямих збитків економіці нашої держави. Якщо ми говоримо у цифрах ВВП, то Міністерство економіки вже скоригувало свій макропрогноз в бік збільшення падіння ВВП до 39% у жовтні. Тобто, внаслідок атак у жовтні, відповідно у листопаді атаки не зменшилися, а збільшилися. Тому падіння буде продовжуватися”, – сказав він.

Деталі

Гетманцев зазначив, що ремонт або відновлення однієї ТЕЦ може складати кілька мільярдів гривень. Це дає негативні наслідки для економіки, які впливають навіть на еміграцію.

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через масовані ракетні удари росії майже половина енергосистеми України виведена з ладу.