Последние массированные атаки россии привели к убыткам в миллиард долларов – Гетманцев

Цитата

“Потери экономики на самом деле колоссальны. Если мы говорим о конкретных цифрах, то по нашим подсчетам, атака 15 ноября привела к миллиарду долларов прямого ущерба экономике нашего государства. Если мы говорим в цифрах ВВП, то Министерство экономики уже скорректировало свой макропрогноз в сторону увеличения падения ВВП до 39% в октябре. То есть, в результате атак в октябре, соответственно в ноябре атаки не уменьшились, а увеличились. Поэтому падение будет продолжаться”, – сказал он.

Детали

Гетманцев отметил, что ремонт или восстановление одной ТЭЦ может составлять несколько миллиардов гривен. Это дает негативные последствия для экономики, влияющих даже на эмиграцию.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что из-за массированных ракетных ударов россии почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.