"Виїжджати з країни не треба": у Зеленського заспокоїли українців щодо блекауту

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"Я хотів би відразу всіх заспокоїти: виїжджати з країни точно нікуди не треба. Не буде в нас такого загального, сподіваємося, блекауту по всій країні. Так, можливі відключення. Так, вони можливі не тільки на годину або дві, але це вже пройдені етапи того, як ми це лагодимо", – заявив Тимошенко.

Заступник керівника ОП зазначив, що в критичній ситуації в регіонах розгорнуть пункти обігріву. Також він запевнив, що енергетики намагаються оперативно стабілізувати енергетичну систему.

"Все залежить від ситуації по ракетних обстрілах. Я думаю, що це розуміє кожен українець. Але в будь-якому випадку, ми в своїй країні, виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і все стабілізуємо", – додав Тимошенко.

Нагадаємо

У Повітряних силах заявили, що запаси ракет у російської армії виснажуються, проте їх ще достатньо для того, аби накопичити сили і влаштувати чергову ракетну атаку.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник не відкидає, що столиця може повністю залишитися без світла.

Також директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що у разі виникнення блекауту, вихід з нього передбачатиме декілька сценаріїв, згідно з якими це може тривати від трьох до десяти днів.