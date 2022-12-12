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В Украине возможен блэкаут, но украинцы не будут покидать страну массово – Кулеба

В Украине возможен блэкаут, но украинцы не будут покидать страну массово – Кулеба

Киев • УНН

 • 647426 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает реалистичным сценарий полного отключения электроэнергии в Украине. Однако он не думает, что из-за этого украинцы будут массово выезжать из страны. Об этом он сообщил в эфире немецкого телеканала ARD, передает УНН.

Детали

"Кулеба считает реалистичным сценарий полного отключения электроэнергии в Украине. Однако он не думает, что украинцы массово покинут страну из-за нестабильной ситуации зимой. Вероятно, будет переезд в сельские местности, где есть возможность топить дровами", – передает издание мысль министра.

По словам главы МИД, чтобы справиться с проблемами в энергосистеме, Украине нужны генераторы и трансформаторы.

Напомним

В ноябре заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что украинцам не нужно выезжать за границу из-за напряженной ситуации в энергетике, поскольку полный блэкаут в стране вряд ли будет.

В Киеве на случай блэкаута создан алгоритм бесперебойной работы связи.

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