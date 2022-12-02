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В Киеве на случай блекаута создали алгоритм бесперебойной работы связи

Киев • УНН

 • 1364276 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Власти Киева вместе с мобильными операторами разработали алгоритм бесперебойной связи на случай блэкаута.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в эфире общенационального телемарафона, передает УНН.

Цитата

“В свою очередь это вышки общенационального масштаба, которые обеспечивают связью как Украины, так и Киев”, — отметил Попко.

Кроме того, планируется доставка более 40 систем спутниковой связи Starlink. Ими будут обеспечены районные государственные администрации и больницы.

Также существует городская сеть оптоволоконных линий, часть которых, даже при блэкауте, будет работать.

“Они будут работать в примерно половине “пунктов несукрошимости” — это около двухсот в десяти районных государственных администрациях. Там будет развернут WI-FI. Кроме того, я хотел бы обратиться к киевлянам, что нужно не забывать “старое-хорошое” FM-радио. Мой совет: иметь, все же, всем радиоприемникам для получения оперативной информации”, — подчеркнул начальник КМВА.

Напомним

Украинцам дали советы, как подготовить себя и свой дом на случай блекаута. Их обнародовал Центр стратегических коммуникаций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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