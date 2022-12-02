В Киеве на случай блекаута создали алгоритм бесперебойной работы связи
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Власти Киева вместе с мобильными операторами разработали алгоритм бесперебойной связи на случай блэкаута.
Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в эфире общенационального телемарафона, передает УНН.
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“В свою очередь это вышки общенационального масштаба, которые обеспечивают связью как Украины, так и Киев”, — отметил Попко.
Кроме того, планируется доставка более 40 систем спутниковой связи Starlink. Ими будут обеспечены районные государственные администрации и больницы.
Также существует городская сеть оптоволоконных линий, часть которых, даже при блэкауте, будет работать.
“Они будут работать в примерно половине “пунктов несукрошимости” — это около двухсот в десяти районных государственных администрациях. Там будет развернут WI-FI. Кроме того, я хотел бы обратиться к киевлянам, что нужно не забывать “старое-хорошое” FM-радио. Мой совет: иметь, все же, всем радиоприемникам для получения оперативной информации”, — подчеркнул начальник КМВА.
Напомним
Украинцам дали советы, как подготовить себя и свой дом на случай блекаута. Их обнародовал Центр стратегических коммуникаций.