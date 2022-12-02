У Києві на випадок блекауту створили алгоритм безперебійної роботи зв'язку

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“Своєю чергою це вишки загальнонаціонального масштабу, які забезпечують зв’язком як Україну, так і Київ”, — зазначив Попко.

Окрім того, планується доставка понад 40 систем супутникового зв’язку Starlink. Ними будуть забезпечені районні державні адміністрації та лікарні.

Також існує міська мережа оптоволоконних ліній, частина яких, навіть при блекауті, буде працювати.

“Вони будуть працювати в приблизно половині “пунктів незламності” — це біля двохсот в десяти районних державних адміністраціях. Там буде розгорнутий WI-FI. Крім того, я хотів би звернутись до киян, що треба не забувати “старе-добре” FM-радіо. Моя порада: мати, все ж таки, всім радіоприймачі для отримання оперативної інформації”, — наголосив начальник КМВА.

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