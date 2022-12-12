Відключення будинку від теплопостачання у разі блекауту: експерт розповів, що обов’язково повинні знати мешканці

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«У першу чергу мешканці багатоквартирних будинків мають бути в постійній комунікації з місцевою владою. Майже всі органи місцевого самоврядування контролюють теплокомуненерго, котельні. Більшість з них контролюють водоканали. І тому у зв’язці “органи місцевого самоврядування – теплокомуненерго і водоканали” можливо чітко розуміти, коли і що впроваджувати. Тільки місцева влада може мати повноцінну інформацію щодо відключень електроенергії, тепла і води. Вони контролюють ці процеси і можуть передавати цю інформацію управляючим компаніям, що обслуговують будинок», – розповів Попенко.

Мешканцям будинку, в свою чергу, необхідно обрати ініціативну групу, якщо створена ОСББ, чи старших по під’їзду, які будуть мати прямий зв’язок із місцевою владою та управляючими компаніями.

«Адже треба розуміти, чи є там сантехніки, чи потрібно шукати самим приватного сантехніка. Мешканці повинні брати в цьому активну участь, щоб не втратити власне майно. Для чого це? Наприклад, в обслуговуючих компаніях в Києві, їх десять – по одній компанії в районі, працює близько 120 сантехніків. Кожна з компаній обслуговує близько 8 тисяч будинків. Якщо брати в середньому 3 під’їзди – це 24 тисячі під’їздів, у яких потрібно злити воду. Тобто, 120 сантехніків повинні за 1-2 доби злити воду з 24 тисяч під’їздів. Вони їх і за 2 тижні не зіллють. Тому мешканці повинні мати постійний зв’язок та інформацію про наявність сантехніків, і чи зможуть вони оперативно злити воду», – зазначив Попенко.

Експерт додав, що гарний кейс був нещодавно в Краматорську. Місцева влада зрозуміла, що певна частина міста не може бути забезпечена електроенергією, тому ухвалила рішення злити воду з декілька сот багатоквартирних будинків. Організувавши спільну роботу з обслуговуючими компаніями, вдалося зберегти майно співвласників будинків.

«Якщо не злити воду вчасно, замерзає вся вода, яка знаходиться в системі тепло- і водопостачання. Система лопається, і тоді будинок потребує капітального ремонту. А на її відновлення можуть піти роки, бо треба замінити повністю всі труби, у тому числі і всередині квартир», – розповів Попенко.

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