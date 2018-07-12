Отозвать кандидатов в состав ЦИК может только Президент - НФ

"Я об их заявление (БПП готова отозвать свою кандидатуру в состав ЦИК - ред.) сегодня. Не нужно никаких решений фракции - у нас есть единственный субъект внесения и отзыва кандидатур в ЦИК. Ни фракции, никто другой этого делать не могут - только Президент может внести или отозвать", - заявил Л.Емець.



Сьогодня утром стало извечтно, что парламентская фракция БПП готова отозвать одну из своих кандидатур в ЦИК для разблокирования процесса обновления комиссии. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины, председатель фракции БПП Артур Герасимов.



5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.