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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 49346 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105355 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126979 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 134357 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 170266 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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Отозвать кандидатов в состав ЦИК может только Президент - НФ

Отозвать кандидатов в состав ЦИК может только Президент - НФ

Киев  •  УНН

 • 10330 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Фракция БПП не сможет отозвать свою кандидатуру в состав ЦИК, потому что это сможет сделать только Президент Украины. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец, передает корреспондент УНН.

"Я об их заявление (БПП готова отозвать свою кандидатуру в состав ЦИК - ред.) сегодня. Не нужно никаких решений фракции - у нас есть единственный субъект внесения и отзыва кандидатур в ЦИК. Ни фракции, никто другой этого делать не могут - только Президент может внести или отозвать", - заявил Л.Емець.

Сьогодня утром стало извечтно, что парламентская фракция БПП готова отозвать одну из своих кандидатур в ЦИК для разблокирования процесса обновления комиссии. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины, председатель фракции БПП Артур Герасимов.

5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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